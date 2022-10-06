Вашингтон, 6 октября, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Ракетные испытания КНДР не представляли угрозы для США и их союзников, однако они якобы свидетельствуют о дестабилизации в регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Эти события не представляли непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, пуск ракет подчеркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред США при ООН в ходе заседания Совета Безопасности организации призвала ввести новые санкции против Северной Кореи. Россия осудила эту инициативу. Заместитель постпреда России при ООН отметила, что ракетные пуски были вызваны возросшей военной активностью Вашингтона в регионе. КНДР также отметила, что США наращивают военную активность и дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове.