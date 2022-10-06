Петропавловск-Камчатский, 6 октября 2022, 04:39 — REGNUM На Камчатке после обильных дождей из-за подъёма воды в реке Большая Воровская в селе Соболево затопило 90% придомовых территорий и жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в краевом правительстве.
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В селе развернули пункт временного размещения. В него обратился на утро 5 октября один человек.
После дождей уровень воды в реке превысил отметку в 3,5 метра. Вода снесла мост через реку Пымта. Также размыты оказались дороги, соединяющие Соболево с другими населёнными пунктами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжаются восстановительные работы в пострадавших от паводка районах.