Сеул, , 04:36 — REGNUM Запущенные Северной Кореей 6 октября две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 350 км и 800 км. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Запуск. КНДР Haz.de

По данным комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, ракеты стартовали из пхеньянского района Самсок в сторону Японского моря в 06:01 и 06:23 по местному времени (00:01 и 00:23 мск). Первая из них, преодолевшая 350 км, достигала высоты 80 км и скорости около 5 Махов. Вторая, пролетевшая 800 км, поднималась на высоту около 60 км и развивала скорость до 6 Махов.

Ранее МИД КНДР заявил о решительном осуждении США и их сателлитов «за несправедливую постановку в СБ ООН вопроса о должных действиях нашей армии в ответ на американо-южнокорейские объединённые учения», которые обостряют военную напряжённость на Корейском полуострове.

Напомним, в регионе 26 сентября начались учения США и Южной Кореи с участием авианосца Ronald Reagan. 30 сентября там же уже с участием Японии прошли трёхсторонние противолодочные учения.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР 6 октября запустила в сторону Японского моря не одну, а две ракеты.

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