Сеул, 6 октября 2022, 04:36 — REGNUM Запущенные Северной Кореей 6 октября две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 350 км и 800 км. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Yonhap.

Запуск. КНДР
Запуск. КНДР
Haz.de

По данным комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, ракеты стартовали из пхеньянского района Самсок в сторону Японского моря в 06:01 и 06:23 по местному времени (00:01 и 00:23 мск). Первая из них, преодолевшая 350 км, достигала высоты 80 км и скорости около 5 Махов. Вторая, пролетевшая 800 км, поднималась на высоту около 60 км и развивала скорость до 6 Махов.

Ранее МИД КНДР заявил о решительном осуждении США и их сателлитов «за несправедливую постановку в СБ ООН вопроса о должных действиях нашей армии в ответ на американо-южнокорейские объединённые учения», которые обостряют военную напряжённость на Корейском полуострове.

Напомним, в регионе 26 сентября начались учения США и Южной Кореи с участием авианосца Ronald Reagan. 30 сентября там же уже с участием Японии прошли трёхсторонние противолодочные учения.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР 6 октября запустила в сторону Японского моря не одну, а две ракеты.

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