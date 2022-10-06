Вена, 6 октября, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Поставки дальнобойного оружия Киеву со стороны США вызовут адекватную ответную реакцию со стороны России. Такое предостережение сделал 5 октября руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова приводятся на сайте МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Гаврилов указал, что заявления стран Запада о том, что военная помощь, поставляемая Киеву, якобы предназначена для самообороны, являются юридически «ничтожными». Кроме того, Гаврилов дал рекомендацию стратегам из Вашингтона не обострять ситуацию на южных границах России.

«Оказывая военную помощь Киеву, США и агрессивный блок НАТО совершают ошибку, которая может иметь катастрофические последствия для всей Европы», — отметил российский представитель.

Также Гаврилов пояснил, что многолетний отказ Запада учитывать законные интересы национальной безопасности России стал причиной специальной операции на территории б. УССР, однако коллективный Запад упорно не желает этого признавать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Анатолий Антонов рассказал о последствиях для США решения о предоставлении очередного пакета военной помощи Киеву.