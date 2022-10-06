Куэрнавака, 6 октября 2022, 04:04 — REGNUM В мексиканском городе Куэрнаваке, столице центрального штата Моралес, 5 октября застрелили депутата регионального законодательного собрания Габриэлу Марин. Об этом губернатор штата Куаутемок Бланко сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Отмечается, что Марин стала членом парламента штата в середине июня.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения группы вооружённых людей на администрацию города Сан-Мигель-Тотолапан в мексиканском штате Герреро на юго-западе страны погибли не менее семи человек. Среди погибших — мэр города Конрадо Мендоса Альмеда, его отец и сотрудники правоохранительных органов.
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