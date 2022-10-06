Куэрнавака, , 04:04 — REGNUM В мексиканском городе Куэрнаваке, столице центрального штата Моралес, 5 октября застрелили депутата регионального законодательного собрания Габриэлу Марин. Об этом губернатор штата Куаутемок Бланко сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Мексика Barney Moss

Куаутемок Бланко «Осуждаю трусливое убийство депутата… Габриэлы Марин… Правоохранительные органы начали операцию, чтобы найти виновных».

Отмечается, что Марин стала членом парламента штата в середине июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения группы вооружённых людей на администрацию города Сан-Мигель-Тотолапан в мексиканском штате Герреро на юго-западе страны погибли не менее семи человек. Среди погибших — мэр города Конрадо Мендоса Альмеда, его отец и сотрудники правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Мексики убили мэра города