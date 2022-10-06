Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Госдепартамент США ищет подрядчиков, которые помогут оценить, куда пошла военная помощь киевскому режиму на самом деле. Об этом свидетельствует тендер, размещенный на сайте американского Госдепа.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявке указано, что американское внешнеполитическое ведомство ищет компании, которые могут предоставить услуги по «документированию, мониторингу и оценке результатов дополнительной помощи [киевскому режиму] в размере $14,8 млрд, плюс любые дополнительные суммы, одобренные для [киевского режима] Конгрессом США». Ожидается, что подрядчики будут отчитываться ежеквартально о результатах мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября американские консерваторы выступили против финансирования киевского режима со стороны США. Отмечалось, что свою публикацию с призывом они разместили на фоне российского флага.