Ватикан, 6 октября, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Две древнеримские скульптуры в ватиканском музее Кьярамонти получили повреждения после того, как их опрокинул один из посетителей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

По его информации, зашедший в музейный зал мужчина «вел себя странно» и сбил два бюста с пьедестала намерено. Сотрудники музея задержали вандала, а после передали полиции Ватикана.

Причиненный скульптурам ущерб оценивается как «незначительный». Музей уже передал бюсты в лабораторию на реставрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Летнем саду Санкт-Петербурга неизвестный нарисовал зрачки в глазах на скульптуре «Петрония Прима, жена императора Вителлия». Прокуратура города возбудила уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ.

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