Калининград, 6 октября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Истребители Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота (БФ) в ходе плановых лётно-тактических учений отразили авиационный удар условного противника по объектам в Калининградской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Су-27

Экипажи выполняли учебно-боевые задачи по противовоздушному прикрытию региона во всём диапазоне высот и скоростей. Условного противника, атаковавшего наземные объекты, изображали бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-30СМ и Су-30СМ2 морской авиации БФ.

пресс-служба ЗВО «По замыслу учений, с аэродрома Чкаловск Калининградской области в воздух были подняты по тревоге три звена истребителей Су-27. Лётчики обнаружили цели, навели на них управляемые авиационные ракеты класса «воздух-воздух» и выполнили электронные пуски».

Отмечается, что выполнение истребителями задач сопровождалось «ускоренной подготовкой самолётов к вылету, парными взлётами», а также практической отработкой наиболее сложных элементов одиночного и группового воздушного боя.

В полётах, проходивших в дневное и ночное время, было задействовано около 20 самолётов морской авиации флота.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31, перебазированные в Калининградскую область, отработали ракетные удары по воинским эшелонам и скоплению бронетехники условного противника.