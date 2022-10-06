Донецк, , 03:38 — REGNUM Регионом-донором рассчитывает стать в перспективе Донецкая Народная Республика (ДНР). Об этом рассказал 5 октября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в беседе с РИА Новости.

«Сделано в ДНР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Как указал Хоценко, в ДНР есть всё для того, чтобы стать самообеспеченным регионом, а в дальнейшем и помогать другим другим регионам и вносить вклад в бюджет России.

По мнению Хоценко, очень многое будет зависеть от окончания спецоперации. Уже сейчас в Республике создаются условия для привлечения инвесторов и для действующих активов и для создания новых.

«Выйдем на самоокупаемость рано или поздно, накачаем мышцы и сами будем всем оказывать содействие… И сегодня происходят боевые действия. Восстановить инфраструктуру, восстановить промышленность — и дальше Донбасс и наша Республика, я вас уверяю, сама начнёт помогать всем регионам и бюджету РФ», — пояснил Хоценко.

При этом Хоценко уточнил, что говорить о сроках, когда Донбасс станет ренионом-донором, сейчас ещё рано.

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