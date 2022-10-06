Донецк, 6 октября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Регионом-донором рассчитывает стать в перспективе Донецкая Народная Республика (ДНР). Об этом рассказал 5 октября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко в беседе с РИА Новости.

Александр Погожев ИА REGNUM «Сделано в ДНР»

Как указал Хоценко, в ДНР есть всё для того, чтобы стать самообеспеченным регионом, а в дальнейшем и помогать другим регионам, и вносить вклад в бюджет России.

По мнению Хоценко, очень многое будет зависеть от окончания спецоперации. Уже сейчас в республике создаются условия для привлечения инвесторов и для действующих активов, и для создания новых.

«Выйдем на самоокупаемость рано или поздно, накачаем мышцы и сами будем всем оказывать содействие… И сегодня происходят боевые действия. Восстановить инфраструктуру, восстановить промышленность — и дальше Донбасс и наша республика, я вас уверяю, сама начнёт помогать всем регионам и бюджету РФ», — пояснил Хоценко.

При этом Хоценко уточнил, что говорить о сроках, когда Донбасс станет регионом-донором, сейчас ещё рано.