Солнечногорск, Московская область, , 03:32 — REGNUM Арбитражный суд Московской области признал обоснованным иск федерального фонда развития территорий к строительной компании из дивизиона одноимённой группы — ООО «Ситистрой». В отношении должника, признанного банкротом, ввели конкурсное производство, которое продлится один год. Вердикт подлежит немедленному исполнению, но в течение месяца может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Конкурсное производство продлится до 28 сентября 2023 года. Арбитражным управляющим назначен Виталий Литвин из ассоциации СОАУ «Меркурий» (Омск).

В своём заявлении фонд развития указал, что ответчик является застройщиком и ему для строительства малоэтажного дома в д. Лыткино Солнечногорского района Подмосковья было выдано разрешение от 3 марта 2017 года № RU63.50.7594-2017. В ходе своей деятельности компания привлекала средства дольщиков. Обязательства в срок выполнены не были и объект попал в реестр проблемных. В здании планировалось более 30 квартир.

Напомним, иск был подан в августе 2022 год.