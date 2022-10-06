Солнечногорск, Московская область, 6 октября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области признал обоснованным иск федерального фонда развития территорий к строительной компании из дивизиона одноимённой группы — ООО «Ситистрой». В отношении должника, признанного банкротом, ввели конкурсное производство, которое продлится один год. Вердикт подлежит немедленному исполнению, но в течение месяца может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсное производство продлится до 28 сентября 2023 года. Арбитражным управляющим назначен Виталий Литвин из ассоциации СОАУ «Меркурий» (Омск).

В своём заявлении фонд развития указал, что ответчик является застройщиком и ему для строительства малоэтажного дома в д. Лыткино Солнечногорского района Подмосковья было выдано разрешение от 3 марта 2017 года № RU63.50.7594-2017. В ходе своей деятельности компания привлекала средства дольщиков. Обязательства в срок выполнены не были и объект попал в реестр проблемных. В здании планировалось более 30 квартир.

Напомним, иск был подан в августе 2022 год.