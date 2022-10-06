Таллин, 6 октября, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Власти Таллина решили отменить салют в честь Нового года, чтобы сэкономить средства. Об этом заявил мэр города Михаил Кылварт, сообщает портал ERR.

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«Дух Рождества должен сохраниться, и 31 декабря будет большой праздник, но фейерверков не будет», — заявил он.

Кылварт добавил, что отмена салюта и сокращение количества рождественских иллюминаций при украшении города связаны с планом по экономии электроэнергии и бюджетных средств. Отмечается, что новогодние украшения в эстонской столице уберут уже в январе, хотя раньше их снимали только в конце февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономический эксперт Райво Варе заявил, что экономику Эстонии ждет трудная зима. По его словам, в Эстонии наблюдается рекордная инфляция, а также энергетический кризис.