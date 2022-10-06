Вашингтон, , 03:25 — REGNUM США и Норвегия провели успешные испытания летательного аппарата с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, созданным в рамках совместного проекта по разработке гиперзвукового повышенной дальности THOR-ER. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Гиперзвуковая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, испытательные пуски были проведены 17 и 18 августа с полигона на норвежском острове Аннёйа.

пресс-служба Пентагона «Оба пуска были признаны успешными, были продемонстрированы высокие сверхзвуковые скорости, прежде чем прямоточный воздушно-реактивный двигатель прекратил работу после израсходования топлива, и аппараты упали на воду».

Отмечается, что данные испытания завершили первую фазу объявленного в 2020 году совместного проекта США и Норвегии по разработке гиперзвукового и высокоскоростного оружия повышенной дальности THOR-ER. Её целью было создание и «демонстрация совместно разработанных реактивных технологий в действии».

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заказал компании Raytheon Missiles and Defense разработку гиперзвуковых крылатых ракет для американских военно-воздушных сил.

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