Вашингтон, 6 октября, 2022, 03:25 — ИА Регнум. США и Норвегия провели успешные испытания летательного аппарата с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, созданным в рамках совместного проекта по разработке гиперзвукового оружия повышенной дальности THOR-ER. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба министерства обороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По информации ведомства, испытательные пуски были проведены 17 и 18 августа с полигона на норвежском острове Аннёйа.

пресс-служба Пентагона «Оба пуска были признаны успешными, были продемонстрированы высокие сверхзвуковые скорости, прежде чем прямоточный воздушно-реактивный двигатель прекратил работу после израсходования топлива и аппараты упали на воду».

Отмечается, что данные испытания завершили первую фазу объявленного в 2020 году совместного проекта США и Норвегии по разработке гиперзвукового и высокоскоростного оружия повышенной дальности THOR-ER. Её целью было создание и «демонстрация совместно разработанных реактивных технологий в действии».

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заказал компании Raytheon Missiles and Defense разработку гиперзвуковых крылатых ракет для американских военно-воздушных сил.

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