Майами, США, 6 октября, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Почти 270 тысяч домохозяйств и предприятий в американском штате Флорида по-прежнему остаются без света спустя неделю после удара урагана «Иэн», сообщили в пресс-службе электросетевой компании Florida Power & Light Co (FPL).

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампа

Наступление природной стихии лишило энергоснабжения более чем 4 млн потребителей во Флориде, а также более 1,1 млн клиентов в штатах Северная Каролина и Южная Каролина. Для подавляющего большинства домохозяйств доступ к электричеству уже восстановлен.

В FPL отметили, что всем оставшимся энергоснабжение вернут к вечеру 7 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября технический директор Союза электричества Кубы Ласаро Герра отчитался о ходе восстановления доступа к электричеству на острове, который полностью остался без света 27 сентября из-за удара урагана «Иэн».