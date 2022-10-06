Москва, 6 октября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Тендер на развитие информационных систем АО «Почта России» из-за допуска к нему только одного участника был признан не состоявшимся, а контракт планируется предложить единственному участнику. Стартовая цена договора составляла 1,636 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

«Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке торгов.

В протоколе нет данных победителя, но отмечено, что «конкурс признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником».

Напомним, услуги победитель должен будет оказать за три года.

Среди крупных тендеров госкомпании можно также отметить аукцион, в рамках которого в конце октября 2022 года планируется выбрать подрядчика на объект культурного наследия федерального значения «Главный корпус. Ограда с воротами» в составе комплекса «Почта» в Санкт-Петербурге. Его планируется приспособить под современное использование. Стартовая цена контракта — почти 50 млн рублей.