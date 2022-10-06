Москва, 6 октября, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Создание валюты, которая сможет стать альтернативой доллару в качестве мировой резервной валюты, может занять десятилетия, поскольку доверие к доллару остаётся высоким. Об этом 5 октября рассказал независимый финансовый аналитик Андрей Верников агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Как пояснил специалист, валюта, которая сможет стать заменой доллару, должна быть с историей, насчитывающей десятки лет. На сегодняшний день такой альтернативой не может стать даже евро. Несмотря на то, что для экономики развивающихся стран доллар является скорее негативом, но отказаться от него они не могут.

«С одной стороны, у многих стран из этой группы большие долларовые долги, с другой стороны, часть стран экспортирует природные ресурсы, стоимость которых из-за укрепления доллара снижается. Но циклы укрепления доллара и ослабления постоянно чередуются. В какой-то момент развивающиеся страны страдают, затем опять выигрывают», — пояснил аналитик.

При этом финансист указал, что между отдельными странами вполне вероятны торговые сделки в национальной валюте. Например, подобные сделки уже заключает Россия с рядом сопредельных стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что необеспеченная эмиссия доллара и евро приводит к очевидному инфляционному шоку, а американская и европейская экономики перестали быть драйвером глобализации.