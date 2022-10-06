Вашингтон, 6 октября, 2022, 03:00 — ИА Регнум. В настоящее время Россия и США прорабатывают возможность встречи главы Роскосмоса Юрия Борисова с руководителем Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв 5 октября заявил журналистам в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде.

Роскосмос

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности такой встречи, Крикалёв сказал, что она «прорабатывается» и «теоретически может» состояться до конца текущего года.

Сергей Крикалёв «Желание встречи есть и с одной, и с другой стороны».

Представитель Роскосмоса дал понять, что эта встреча может быть проведена в любом месте, включая Россию, и «сопровождаться профессиональными обсуждениями». Для этого представители сторон будут искать «удобный и целесообразный повод встретиться в наиболее удобном месте, чтобы это было удобно всем».

Сергей Крикалёв «В зависимости от политической ситуации здесь может быть более рациональной встреча на нейтральной территории».

По словам Крикалева, Борисов и Нельсон в состоявшемся ранее телефонном разговоре выразили обоюдное желание провести личную встречу «при первом удобном случае».

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания SpaceX в рамках программы перекрёстных полётов на МКС между NASA и Роскосмосом запустила ракету Falcon-9 с кораблём Crew Dragon, в составе экипажа которого находится российский космонавт Анна Кикина.