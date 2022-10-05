Мехико, 6 октября, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Группа вооруженных людей напала на администрацию города Сан-Мигель-Тотолапан в мексиканском штате Герреро на юго-западе страны. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Однажды в Мексике

В результате нападения погибли не менее семерых человек. Среди погибших — мэр города Конрадо Мендоса Альмеда, его отец и сотрудники правоохранительных органов. Пока точных сведений о числе погибших и пострадавших не приводится.

Власти подозревают, что нападение совершили члены банды «Текилерос». По факту преступления ведется расследование. Отмечается, что с 2018 по 2022 год в штате Герреро были убиты более 100 представителей власти, включая сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября неизвестные устроили стрельбу в баре города Тариморо штата Гуанахуато в Мексике. В результате стрельбы погибли десять человек.