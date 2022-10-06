Мадрид, , 02:44 — REGNUM Законопроект, объявляющий нелигитимной диктатуру Франсиско Франко и незаконными судебные решения, принятые в рамках его режима, одобрил сенат (верхняя палата парламента) Испании. Об этом 5 октября свидетельствуют данные официального сайта парламента страны.

Франсиско Франко (сс) Biblioteca Virtual de defensa

Законопроект продвигается правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левой партией Unidos Podemos. В сенате законопроект поддержали 128 человек, 113 высказались против, ещё 18 предпочли воздержаться. При этом четыре партии представили по отдельности четыре полные поправки к закону, которые в итоге были отклонены.

В случае принятия законопроекта открываются возможности для изучения случаев возможного нарушения прав человека в период с 1978 по 1983 годы, а для государства усиливается приверженность поиску людей, объявленных без вести пропавшими во время гражданской войны в Испании. Кроме того, законодательная инициатива предусматривает отмену дворянских титулов, предоставленных Франко.

Напомним, Франко был одним из организаторов военного переворота в Испании в 1936 году, который привёл к гражданской войне в стране в 1936–1939 годы. После победы в войне Франко установил в стране авторитарный режим, просуществовавший до ноября 1975 года.

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