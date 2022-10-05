Москва, 6 октября, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Омскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край с 7 октября ожидает приход настоящего бабьего лета — потепление до +16… +22 °C. Об этом 6 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

По его словам, юг Западной Сибири в ближайшие дни ожидают наиболее заметные изменения погоды.

«Ещё в ночь на 4 октября там были заморозки до −11 °C, а в ближайшие ночи будет уже +8… +9 °C. Дневная температура тоже очень повысится. В Омской области в пятницу прогнозируется уже +17… +20 °C, в Томской — +15… +16 °C, в Алтайском крае — +19… +22 °C. Возвращение летней погоды», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Метеоролог отмечает, что в этих регионах в ближайшие дни также не ожидается осадков.

Роман Вильфанд «Очень приятная погода. Настоящее бабье лето».

Как сообщало ИА REGNUM, сухая и солнечная погода ожидается в Москве с 6 октября. С этого дня в столице начнётся красочный период золотой осени.