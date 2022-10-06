Лондон, , 02:31 — REGNUM День коронации Карла III, который по данным ряда СМИ должен состояться 3 июня 2023 года, на самом деле окончательно не утвержден, сообщает газета The Evening Standart.

Карл III Northern Ireland Office

По данным издания, Букингемский дворец опроверг сведения о назначении даты коронации. Там назвали сообщения СМИ «спекуляцией».

«Источники сообщили, что день не был согласован, и к сообщению следует отнестись «с большой долей скептицизма"», — отмечает газета.

Ранее американское агентство Bloomberg заявило, что сроки церемонии коронации британского монарха Карла III уже определены. Утверждалось, что нового главу Великобритании коронуют 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве.