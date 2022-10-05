Лондон, 6 октября, 2022, 02:31 — ИА Регнум. День коронации Карла III, который по данным ряда СМИ должен состояться 3 июня 2023 года, на самом деле, окончательно не утвержден, сообщает газета The Evening Standart.

Northern Ireland Office Карл III

По данным издания, Букингемский дворец опроверг сведения о назначении даты коронации. Там назвали сообщения СМИ «спекуляцией».

«Источники сообщили, что день не был согласован и к сообщению следует отнестись «с большой долей скептицизма», — отмечает газета.

Ранее американское агентство Bloomberg заявило, что сроки церемонии коронации британского монарха Карла III уже определены. Утверждалось, что нового главу Великобритании коронуют 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве.