Тбилиси, 6 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Грузинским строительным компаниям не по силам ремонт конечной станции тбилисского метрополитена «Варкетили», сообщает 5 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

MaxBenidze Станция метро Варкетили

Об этом заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе. Поэтому, как предположил глава города, ремонт станции может растянуться на несколько лет. Мэрия сейчас рассматривает возможность привлечения к работам иностранной компании.

«В связи с объявленными нами тендерами у нас возникли некоторые проблемы с точки зрения восстановления станций метро. Грузинские компании не могут взять на себя ответственность за эти работы, поэтому с привлечением международных финансовых организаций, при их поддержке будут объявлены тендеры на реконструкцию 11 станций метро и иностранные компании смогут принять участие в этом проекте», — сказал Каладзе.

Мэрия один раз ремонтировала станцию метро «Варкетили», но вскоре после завершения работ там обрушился потолок. Сейчас работа приостановлена, и она не может начаться в течение длительного времени.

Напомним, что с 1966 по 1989 годы в Тбилиси была построена 21 станция метро, а с 1990 по настоящее время всего 2.