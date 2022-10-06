Тбилисская мэрия никак не может отремонтировать станцию метро
Тбилиси, 6 октября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Грузинским строительным компаниям не по силам ремонт конечной станции тбилисского метрополитена «Варкетили», сообщает 5 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».
Об этом заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе. Поэтому, как предположил глава города, ремонт станции может растянуться на несколько лет. Мэрия сейчас рассматривает возможность привлечения к работам иностранной компании.
«В связи с объявленными нами тендерами у нас возникли некоторые проблемы с точки зрения восстановления станций метро. Грузинские компании не могут взять на себя ответственность за эти работы, поэтому с привлечением международных финансовых организаций, при их поддержке будут объявлены тендеры на реконструкцию 11 станций метро и иностранные компании смогут принять участие в этом проекте», — сказал Каладзе.
Мэрия один раз ремонтировала станцию метро «Варкетили», но вскоре после завершения работ там обрушился потолок. Сейчас работа приостановлена, и она не может начаться в течение длительного времени.
Напомним, что с 1966 по 1989 годы в Тбилиси была построена 21 станция метро, а с 1990 по настоящее время всего 2.