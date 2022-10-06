Санкт-Петербург, 6 октября 2022, 02:13 — REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» прошла испытательное погружение на глубину до 190 метров, которое обеспечили корабли Балтийского флота (БФ). Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Испытательное погружение нового подводного корабля в морском полигоне Балтийского флота обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 БФ.
Как сообщало ИА REGNUM, новые дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» приступили к испытательным погружениям на глубину до 100 метров.
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