Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» прошла испытательное погружение на глубину до 190 метров, которое обеспечили корабли Балтийского флота (БФ). Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Уфа»

пресс-служба ЗВО «В ходе погружения экипаж подводной лодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритмы действий при управлении кораблём на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность».

Испытательное погружение нового подводного корабля на морском полигоне Балтийского флота обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 БФ.

Как сообщало ИА REGNUM, новые дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» приступили к испытательным погружениям на глубину до 100 метров.