Сеул, 6 октября 2022, 02:12 — REGNUM КНДР 6 октября запустила в сторону Японского моря не одну, а две ракеты, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Речь идет о баллистических ракетах малой дальности.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября власти Японии выразили протест в связи с очередным ракетным запуском Пхеньяна. Предыдущие испытания Северной Кореи состоялись 4 октября, когда ракета КНДР пролетела над японской территорией.
Власти США призвали Совет Безопасности ООН усилить санкции против Пхеньяна из-за продолжающихся ракетных запусков.
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