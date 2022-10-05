Сеул, 6 октября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. КНДР 6 октября запустила в сторону Японского моря не одну, а две ракеты, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Речь идет о баллистических ракетах малой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября власти Японии выразили протест в связи с очередным ракетным запуском Пхеньяна. Предыдущие испытания Северной Кореи состоялись 4 октября, когда ракета КНДР пролетела над японской территорией.

Власти США призвали Совет Безопасности ООН усилить санкции против Пхеньяна из-за продолжающихся ракетных запусков.