Лондон, 6 октября 2022, 02:10 — REGNUM Расследование возможной кибератаки начал крупнейший рынок коммерческого страхования Lloyd’s of London. Об этом 6 октября сообщило агентство Reuters.
Уточняется, что 5 октября аналитики Lloyd’s of London обнаружили в сети необычную активность и начали расследование данной проблемы. Также аналитики предупредили о перезагрузке сети.
«Мы проинформировали участников рынка и соответствующие стороны и предоставим дополнительную информацию после завершения нашего расследования», — уточнили в Lloyd’s of London.
Отмечается, что в Lloyd’s of London работает около 100 страховых синдикатов, все они находятся в состоянии повышенной готовности к кибератакам в связи с конфликтом между Москвой и Киевом. Часть синдикатов предлагают услуги киберстрахования от хакерских атак.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что австралийский оператор Optus принял решение заказать независимую внешнюю проверку кибератаки, в результате которой были скомпрометированы личные данные до 10 млн клиентов.
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