Лондон, 6 октября, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Расследование возможной кибератаки начал крупнейший рынок коммерческого страхования Lloyd’s of London. Об этом 6 октября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Уточняется, что 5 октября аналитики Lloyd’s of London обнаружили в сети необычную активность и начали расследование данной проблемы. Также аналитики предупредили о перезагрузке сети.

«Мы проинформировали участников рынка и соответствующие стороны и предоставим дополнительную информацию после завершения нашего расследования», — уточнили в Lloyd’s of London.

Отмечается, что в Lloyd’s of London работает около 100 страховых синдикатов, все они находятся в состоянии повышенной готовности к кибератакам в связи с конфликтом между Москвой и Киевом. Часть синдикатов предлагают услуги киберстрахования от хакерских атак.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что австралийский оператор Optus принял решение заказать независимую внешнюю проверку кибератаки, в результате которой были скомпрометированы личные данные до 10 млн клиентов.