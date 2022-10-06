Токио, 6 октября 2022, 02:01 — REGNUM Власти Японии выразили Северной Корее протест в связи с проведённым 6 октября запуском двух баллистических ракет в сторону Японского. Об этом министр обороны Ясукадзу Хамада заявил на пресс-конференции в Токио.
Напомним, последний запуск является уже 24-м ракетным испытанием, проведённым КНДР с начала года. Траектория полёта баллистической ракеты средней дальности во время предыдущего запуска 4 октября проходила над территорией северных японских префектур Аомори и Хоккайдо.
Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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