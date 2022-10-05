Токио, 6 октября, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Власти Японии выразили Северной Корее протест в связи с проведённым 6 октября запуском двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом министр обороны Ясукадзу Хамада заявил на пресс-конференции в Токио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Ясукадзу Хамада «Мы выразили решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине. Подобные действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН».

Напомним, последний запуск является уже 24-м ракетным испытанием, проведённым КНДР с начала года. Траектория полёта баллистической ракеты средней дальности во время предыдущего запуска, 4 октября проходила над территорией северных японских префектур Аомори и Хоккайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.