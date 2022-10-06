6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы европейской дипломатии, утверждающего, что Евросоюз продолжит поддерживать нацистов, но желает решить конфликт между Москвой и Киевом за столом переговоров.

Светлана Рыбина, , 09:42 — REGNUM Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Евросоюз планирует запустить миссию по подготовке боевиков киевского неонацистского режима, однако намерен и дальше стремиться к решению конфликта путём переговоров, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Боррель подчеркнул, что надеется на конструктивное решение конфликта между Москвой и Киевом за столом переговоров, но в то же время Брюссель не отказывается от взятых на себя обязательств по усиленной поддержке киевского неонацистского режима в военном, финансовом и политическом плане.

«Как это? Мы будем помогать нацистам военной помощью, но в то же время готовы к переговорам для решения конфликта?! Как это понять?!» — пишет Ilhom C.

Многие пользователи убеждены, что Боррель произносит слово «переговоры» лишь для проформы, а на деле видит только военный исход противостояния.

«И опять ничего не решат, как всегда. И вся эта песня продолжится. Кровь продолжит проливаться. А всего-то надо перестать спонсировать киевский неонацистский режим! И только», — отметил Филипп А.

«Вот это поворот! Пусть сначала прикажут Зеленскому отвести войска на 100 км от новых российских границ, иначе никаких переговоров и быть не может», — указывает Игорь В.

Некоторые комментаторы напомнили, что Боррель ранее утверждал, что только на поле боя будет покончено с этим конфликтом, а переговоры пройдут между победителем и капитулирующей стороной.

«А не Боррель ли случаем говорил, что Киев должен победить на поле боя? А чего теперь поёт по-другому? Или понял, что могут в Европе быть бунты, которые снесут власть Евросоюза?» — спрашивает Валера Т.

Часть людей полагает, что все эти разговоры о переговорах, как правило, сопровождаются усилением поддержки киевских нацистов со стороны их западных хозяев.

«Евросоюз готовит ещё военную помощь нацикам, похоже. Чтобы ускорить «процесс дипломатии», очевидно», — подметил Aleksandr O.

«Опять договор? Вроде проходили же уже! Или нам нужно трижды на грабли наступить?» — интересуется Евгений С.

Жозеп Боррель European Parliament

Ряд пользователей указывает на то, что западные страны машут переговорами перед российской элитой, словно морковкой перед ослом, в надежде, что эта кляча всё-таки совершит государственный переворот в России и сдаст все внешнеполитические позиции Москвы.

«Запад опять врубил качели. То он согласен на переговоры, так наши сразу же бегут разговаривать. Затем Запад заворачивает все переговоры. Наши, понурив голову, клянутся больше никогда им не доверять. Затем опять поманивают пряничком. Потом опять одаривают кнутиком. Понимают, что наши элиты мечтают вновь дружить с Западом, потому что там все деньги, яхты и дворцы», — считает Александр М.

«России нужна только полная победа — полная капитуляция киевского террористического режима. Ни пяди нашей земли не оставим под управлением Запада, чтобы не плодили бандеровцев в питомнике. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — убеждён Александр К.

Напомним, 5 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель написал в своем блоге о том, что Евросоюз планирует запустить миссию по подготовке боевиков киевского неонацистского режима, однако намерен и дальше стремиться к решению конфликта путём переговоров.