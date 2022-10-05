Нью-Йорк, США, 6 октября, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Россия осуждает введение новых санкций против Северной Кореи, так как считает санкционный подход тупиковым, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы неоднократно говорили и повторим вновь: введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь. Мера, которая, как мы уже сказали, не приносит в случае с КНДР ровным счетом никакого результата», — заявила она.

Также Евстигнеева подчеркнула, что активность Пхеньяна в проведении ракетных испытаний связана с провокациями США и их сателлитов, которые стали вновь проводить военные учения возле границ республики

Как сообщало ИА REGNUM, МИД КНДР осудил позицию США в Совбезе ООН и назвал ее несправедливой. В Пхеньяне подчеркнули, что Вашингтон продолжает наращивать военную активность на Корейском полуострове и в регионе.