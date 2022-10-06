Вашингтон, , 01:53 — REGNUM США превратились в посмешище для всего мира, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп на конференции в Майами (штат Флорида).

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-лидер отметил, что от Соединенных Штатов ждут, чтобы страна «сохранила американскую мечту», которую, по его словам, уничтожает администрация действующего президента Джо Байдена.

Трамп выразил негодование по поводу того, что школьникам в США навязывают трансгендерную повестку, а мужчины принимают участие в женских соревнованиях как «персоны в мужском теле».

Экс-президент называя «нездоровой» политику нынешней американской администрации. Он призвал «извиниться за то, что произошло со страной перед предками», которые «усердно трудились и страдали, жертвуя ради будущего и свободы американцев».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Дональд Трамп заявил, что, если бы он остался на посту президента США, то конфликта на территории бывш. УССР удалось бы избежать.

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