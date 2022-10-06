Уагадугу, 6 октября 2022, 01:50 — REGNUM Возглавивший группу сместивших президента Буркина-Фасо военный лидер, капитан Ибрагим Траоре, был официально назначен главой государства. Об этом 5 октября сообщает Agence France-Presse (AFP).
«Капитан Ибрагим Траоре был назначен президентом Буркина-Фасо в среду», — сказано в сообщении.
Напомним, 30 сентября группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента переходного периода страны полковника Поля-Анри Сандаого Дамибу.
Кроме того, было объявлено о приостановлении действия конституции страны и роспуске правительства. В стране запрещена любая политическая деятельность, её границы закрыты на неопределённый срок.
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