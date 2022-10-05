Алжир, 6 октября, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Алжир в ноябре сократит объём добычи нефти до 1,007 млн баррелей в сутки, в октябре этот показатель составит 1,055 млн. Это следует из обнародованного 5 октября заявления министерства энергетики и шахт Алжира по итогам прошедшего в Вене министерского заседания стран ОПЕК+.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Алжир, который является членом ОПЕК и одним из крупнейших экспортёров нефти, на встрече в Вене представлял министр энергетики и шахт Мухаммед Аркаб.

Напомним, на первой с марта 2020 года очной встрече в Вене страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США обвиняет ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за того, что члены организации проголосовали за сокращение добычи нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке.

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