Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Автомобиль вице-президента США Камалы Харрис попал в дорожно-транспортное происшествие в центре американской столицы Вашингтона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Агенты Секретной службы Chuck Patch

Управлявший машиной агент Секретной службы врезался в бордюр туннеля, когда вез Харрис к месту работы. В результате инцидента никто не пострадал.

Вице-президент пересела в другой машину, а у врезавшегося автомобиля пришлось заменить шину, хотя как отметили в издании, Секретная служба изначально сообщала о «технической неисправности».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года самолет Камалы Харрис вернулся на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд спустя несколько минут после взлета из-за технических проблем. Вице-президенту, которая направлялась в Гватемалу, предоставили другой самолет.

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