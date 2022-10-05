Вашингтон, 6 октября, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Автомобиль вице-президента США Камалы Харрис попал в дорожно-транспортное происшествие в центре американской столицы Вашингтона, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Chuck Patch Агенты Секретной службы

Управлявший машиной агент секретной службы врезался в бордюр туннеля, когда вез Харрис к месту работы. В результате инцидента никто не пострадал.

Вице-президент пересела в другую машину, а у врезавшегося автомобиля пришлось заменить шину, хотя, как отметили в издании, секретная служба изначально сообщала о «технической неисправности».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года самолет Камалы Харрис вернулся на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд спустя несколько минут после взлета из-за технических проблем. Вице-президенту, которая направлялась в Гватемалу, предоставили другой самолет.