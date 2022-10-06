Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби получил лицензию на осмотр бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает 5 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявила мать Саакашвили Гиули Аласания. Она также сказала, что будет проведена пресс-конференция, и все эксперты совместно скажут, какие процедуры были проведены экс-президенту и какие результаты были при этом получены.

У Джемса Коби есть время до конца дня, потому что ночью он должен покинуть Грузию.

Напомним, что в мае Саакашвили был переведён из тюрьмы в частную тбилисскую клинику.