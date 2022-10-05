Лондон, 6 октября, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте для Великобритании понизило со стабильного до негативного международное рейтинговое агентство Fitch. Об этом 5 октября сказано в сообщении агентства.

Великобритания

«Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Соединенного Королевства (UK) в иностранной валюте (LTFC) со стабильного на негативный и подтвердило РДЭ на уровне «AA», — указали аналитики агентства.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного со стабильного после решения властей по налогам. Долгосрочные кредитные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах сохранены на отметке «AA», краткосрочные — на уровне «A-1+».

S&P поясняет, что объявленные правительством меры могут ухудшить финансовое положение Великобритании. Ухудшилась оценка по дефициту бюджета, а уровень госдолга, согласно прогнозу, будет расти в течение ближайших двух–трёх лет. В текущем году уровень инфляции ожидается до 9,5%, в 2023 году ожидается замедление до 5,8%, а в последующие два года, в 2024–2025 годах она будет ниже 2%.