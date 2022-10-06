Дамаск, , 01:19 — REGNUM Не менее 594 человек заболели холерой в Сирии с начала вспышки инфекции, сообщает газета Al Watan со ссылкой на данные сирийского минздрава.

Сирия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Наибольшее число заболеваний холерой, подтвержденных экспресс-тестированием, выявлено на севере страны в Алеппо (386), где от кишечной инфекции умерли 34 сирийца», — уточняет издание.

Отмечается, что по всей территории Сирии подтверждено 594 случая заболевания. От холеры на сирийской территории скончались 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Сирии зафиксировали крупную вспышку холеры. Отмечалось, что причиной резкого роста числа заболевших кишечной инфекцией связано с аномальной засухой, вынудившей жителей республики пить воду из загрязненных источников.

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