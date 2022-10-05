Красноярск, 6 октября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. В четверг, 6 октября, в Красноярске облачно, небольшой мокрый снег, дождь, температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Графика осени

В 5:10 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 6 на 7 октября ожидается до −1… +2 °C, облачно, небольшие осадки.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 744 (+1) мм рт. ст.

В пятницу, 7 октября, в Красноярске до +3… +5 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −1… +3 °C.

В субботу, 8 октября, в Красноярске ожидается до +9… +11 °C днём и до +3… +5 °C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 6 октября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидается сильный северо-западный ветер, при порывах до 15−20 м/с, на дорогах гололедица.

В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами — чрезвычайная пожарная опасность V класса.