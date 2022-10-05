Афины , 6 октября, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Вблизи греческого острова Китира, находящегося на стыке Ионического и Эгейского морей, началась операция береговой охраны Греции по поиску и спасению порядка 100 нелегальных мигрантов с затонувшего судна. Об этом 5 октября сообщает газета Efimerida ton Syntakton.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1894

По предварительной информации, парусник с мигрантами разбился о скалы неподалёку от порта Диакофти. Поиск и спасение мигрантов организовывает Совместный координационный центр поисково-спасательных операций береговой охраны и портовых служб. Операция характеризуется как особо сложная. В район бедствия направляются катер береговой охраны, вертолёт ВМФ, а также грузовые суда, находившиеся в этом районе.

Отмечается, что в настоящее время погодные условия в этом районе крайне неблагоприятны для находящихся в воде людей и их спасения, штормовой ветер силой до 7–8 баллов по шкале Бофорта разгоняет сильное волнение.

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