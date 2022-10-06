Майами, США, , 00:56 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден заявил, что 15 лет назад в его дом попала молния, и начавшийся пожар уничтожил большую часть постройки. Об этом президент США сказал в штате Флориде, куда он прибыл, чтобы ознакомиться с ходом работ по ликвидации последствий тропического урагана «Иэн».

Джо Байден Whitehouse.gov

По словам американского лидера, он понимает, что переживают жители региона, которые пострадали от удара природной стихии. Байден утверждает, что власти США работают над тем, чтобы помочь тем, кто столкнулся с трудностями.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара урагана «Иэн» по территории США погибло по меньшей мере 103 человека. 4 октября посольство России в Вашингтоне выразило соболезнования родным и близким погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство России в США выразило соболезнования близким жертв урагана «Иэн»