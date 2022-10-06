Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Критике подверг администрацию действующего президента США Джозефа Байдена экс-американский лидер Дональд Трамп за просьбы о производстве нефти, направленные другим странам. Об этом Трамп заявил 5 октября в ходе своего выступления перед сторонниками на конференции в Майами.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Трампа, поведение администрации Байдена похоже на сумасшествие.

«Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было», — отметил Трамп.

Политик добавил, что властям США следует прекратить закупку нефти у сторонних поставщиков, включая Венесуэлу, а вместо этого начать нефтедобычу у себя, на территории США, для дальнейшей переработки внутри страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США обвиняет ОПЕК+ в солидарности с Россией из-за того, что члены организации проголосовали за сокращение добычи нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: США упрекают ОПЕК+ за якобы проявление солидарности с Россией