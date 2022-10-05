Пхеньян, 6 октября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. КНДР решительно осуждает Соединенные Штаты и их сателлитов за несправедливое отношение в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в официальном сообщении северокорейского МИД.

Плакат КНДР

«МИД КНДР самым решительным образом осуждает США и ряд их сателлитов-государств за несправедливую постановку в СБ ООН вопроса о должных действиях нашей армии в ответ на американо-южнокорейские объединенные учения, обостряющие военную напряженность на Корейском полуострове», — заявили в МИД Северной Кореи.

Дипломаты добавили, что Пхеньян продолжает внимательно следить за действиями Соединенных Штатов в регионе. Они добавили, что США снова перебросили авианосную группировку в акваторию Корейского полуострова, что угрожает дестабилизации обстановки в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза организации заявила, что ракетные испытания в КНДР были спровоцированы военной активностью США и их сателлитов в регионе. Она указала, что Вашингтон возобновил масштабные военные учения в регионе. При этом представители США в ООН начали настаивать на ужесточении санкций против Пхеньяна.