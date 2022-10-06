София, , 00:43 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками полиции в столице Болгарии Софии было задержано 28 человек, накануне незаконно пересекших турецко-болгарскую границу. Об этом 5 октября сообщает софийская газета «Телеграф».

Согласно официальной информации, задержание было проведено на одной из квартир, расположенных в элитном столичном районе. По подозрению в укрывательстве нелегалов арестованы двое местных жителей.

По предварительным данным, все иммигранты являются выходцами из Сирии и Ирака. Они доставлены в пункт временного содержания беженцев на окраине Софии.

Ведется следствие.

Напомним, ранее действующее болгарского правительство объявило о проведении масштабной акции по борьбе с нарушителями государственной границы Болгарии. В приграничные регионы направлено более 500 военнослужащих и полицейских.