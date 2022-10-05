Бухарест, 6 октября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Служба безопасности и информации Румынии (SRI) объявила о завершении масштабных учений по предотвращению преступлений в сфере киберпространства. Об этом 5 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, в мероприятиях приняли участие более 300 экспертов из различных государственных структур. «В течение трех дней лучшие специалисты страны решали задачи по преодолению условных атак на компьютерные системы высших органов власти, — отмечено в отчете SRI. — Результаты тренировки показали, что на сегодняшний день безопасность соответствующих систем находится на высоком уровне».

По некоторым данным, поводом для проведения учений стали регулярные сбои в работе компьютерных программ правительства, полиции и спецслужб Румынии. Ранее местные власти традиционно обвиняли в возникших проблемах «хакеров из Российской Федерации».